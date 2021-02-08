شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يستقبل سفير الفلبين ويطلعه علي آخر تطورات «رحلة العائلة المقدسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة بالآثار، اليوم الأثنين بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، بالسفير Sulpicio M. Confiado سفير الفلبين بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر و والفلبين في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء مع سفير الفلبين بالقاهرة، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق باستقبال مصر للحجيج الفليبينيين في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات خاصة في مجال السياحة الدينية وما يتواكب مع تطور مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة وافتتاح أول نقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة بسمنود بمحافظة الغربية.

وخلال اللقاء أكد سفير الفلبين على عمق علاقات التعاون بين البلدين، وخاصة مع حلول الذكرى ال 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وأشاد بالاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة والتي أبهرت العالم.