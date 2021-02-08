شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية» تدعم صاحب واقعة العيش في ماسورة الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الاثنين، بسام، الذي كان يقيم برفقة زوجته و3 أطفال داخل ماسورة بعد أن فقد شقته.

وكشفت جلالة عن، التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحصر احتياجات الأسرة وتذليل العقبات التي تواجهها لما تعرضت له الأسرة من الاستغلال من قبل أفراد تدعي أنهم من التضامن وان هناك جهات سوف تقدم لهم دعمًا مَالِيًّا وسكن وغيره وعليه تم الاستيلاء على الأوراق والمستندات الثبوتية لبعض أفراد الأسرة.

ووجهت ماجدة جلال، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتوجه مرة أخرى للأسرة مقر سكنها الذي تبرع به مشكوراً أحد المواطنين لتقديم تقرير مفصل عن حالة الأسرة واحتياجاتها كما استقبلت مسؤول إدارة الحالة ومنسق فريق أطفال وكبار بلا مأوى والمتبرع بالسكن ورئيس مجلس إدارة الجمعية التي تمت متابعة ومساعدة الحالة عينيا لحين حل مشكلتها.

وأكدت مديرة تضامن الإسكندرية أنه سيتم تقديم المساعدة والدعم الصحي والطبي لعلاج الأطفال وإلحاق رب الأسرة ببرنامج تدريبي للتشغيل عن طريق جمعية خليل إيجابي وجمعية كاريتاس، لافتة إلى أن جمعية المرأة والتنمية سوف تقوم باستخراج الأوراق والمستندات الثبوتية للأسرة على أن يتم المضي نحو عمل معاش تكافلي للأسرة عقب استخراج بطاقات الرقم القومي.