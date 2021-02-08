شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 6 محاضر وتحريز 400 كجم لحوم منتهية الصلاحية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور يوسف شباط؛ عدد من الحملات، أسفرت عن تحرير 6 محاضر للمخالفين، والتحفظ على ما يقرب من 400 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مذبوحة خارج المجازر او منتهية الصلاحية، تم ضبطها بعدد من المطاعم والمنشآت بمختلف أحياء المحافظة.

تأتى الحملات تنفذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم او مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع معاقبة المخالفين، وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

وقال الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري فى الاسكندرية؛ إنه خلال الحملات تم ضبط 20 كجم لحوم بتلو بدون أختام و25 كجم بقري بالعظم ( ذبيح خارج المجازر ) و20 كجم لحوم مجمدة غير صالحة و32.5 كيلو لحوم غير صالحة و31.5 مصنعات لحوم ( سجق ) غير صالحة و168 كجم دواجن (مذبوحة خارج المجازر) و 98 كجم كبدة (منتهية الصلاحية).

حملات مكبرة لضبط وتحريز لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الاسكندرية (صور)

حملات مكبرة لضبط وتحريز لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الاسكندرية (صور)

حملات مكبرة لضبط وتحريز لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الاسكندرية (صور)