شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تعيد إعمار 640 منزلا لغير القادرين في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه لتسقيف أكبر عدد من المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا، دشنت جمعية الأورمان بكفرالشيخ مبادرة «خير بالتقسيط» بغرض أن جميع المواطنين يستطيعوا المشاركة في تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأولى بالرعاية، ولتضمن لهم توفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية.

وأوضح شعبان أن مكتب مشروعات الأورمان بكفرالشيخ نجح في إعادة إعمار وتعريش 640 منزلا في قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن الجمعية بدأت في إعادة اعمار المنازل المتهالكه وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأشار شعبان إلى أنه يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الابواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 10 أشهر، أو بسهم تركيب الأبواب والشبابيك بـ 250 جنيهًا، وبسهم تسقيف البيوت بـ 500 جنيه.

ولفت إلى أن مبادرة «خير بالتقسيط» هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.