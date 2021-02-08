شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والأثار» تعلن الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير سبيل «رقية دودو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار اليوم الإثنين، إنه في إطار المشروع الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لترميم وإنقاذ ١٠٠ مبنى أثرى بالقاهرة التاريخية، تم الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير سبيل رقية دودو بشارع سوق السلاح، وذلك بالتعاون مع تفتيش آثار منطقة الدرب الأحمر والسيدة عائشة، وتحت إشراف الإدراة العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم نفذت وفقا للأصول الفنية والأثرية للخرائط والوثائق القديمة للسبيل، حيث شملت أعمال التوثيق المعماري، والترميم الدقيق لواجهة السبيل ولإظهار تغشيات شبابيك النحاسية المزخرفة بها، حيث تعتبر من أجمل واجهات الأسبلة العثمانية الموجودة في القاهرة.

وأضاف العميد هشام سمير، أن أعمال الترميم الداخلية للسبيل تضمنت ترميم الأرضية الرخامية لغرفة التسبيل، وترميم وعزل سقف الغرفة الخشبية المزخرف، والشبابيك والكتبيات الخشبية الموجودة بغرفة الكتاب. وتأهيل المنطقة الخلفية للسبيل .