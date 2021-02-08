شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع خطة إعادة هيكلة الحملات الميكانيكية للمعدات ومدى كفاءتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، الحمله الميكانيكيه بحي شرق شبرا الخيمة، للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها.

وقال بيان صحفي، إن المحافظ قام بالتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

كما تفقد المعدات والمركبات، واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، موجها بعمل محاضر بالأعطال، وسرعة الإنتهاء من أعمال إصلاح المركبات، وتكهين المركبات التي لا جدوى من اصلاحها.

وأكد «الهجان»، خلال جولته على أن هناك خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة، إذ تعد الحملة الميكانيكة هي الذراع الأيمن لرئيس المدينة أو الحي للإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.