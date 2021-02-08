شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة دسوق تتابع حملة انظافة المقابر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حمله موسعه لنظافة المقابر بالمدينه اليوم الإثنين.

وقالت «ماضي»، إنه تم تنظيف شوارع المقابر ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيف الأرصفة الخارجية ورفع القمامة بشارع الغفران بمحيط مربع المقابر، تحت إشراف أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة، والمحاسب أحمد سلطان، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، وبحضور رئيس حي جنوب وليد فاروق، ونائب رئيس حي جنوب فريد حلمي، وفريق العمل من ملاحظين وعمال.

نظافة مقابر دسوق

نظافة مقابر دسوق

نظافة مقابر دسوق

نظافة مقابر دسوق

نظافة مقابر دسوق

نظافة مقابر دسوق