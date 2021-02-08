شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لإعداد كوادر قيادية بـ «تعليم أسوان» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الإثنين، بقاعة مدرسة العقاد الثانوية، فعاليات البرنامج التدريبى إعداد كواد قيادية (مدير ووكيل إدارة تعليمية) .

ويستهدف البرنامج تدريب مديري المدارس ووكلاء المدارس والعاملين بالدواوين ورؤساء الأقسام ومعلمين بالإدارات التعليمية بهدف إعدادهم كقيادات تربوية تعليمية (مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة تعليمية) وذلك من خلال برنامج تدريبي يستمر على مدار أربعة أيام في الفترة من الإثنين ٨ فبراير إلى الخميس ١١ فبراير.

ويتناول البرنامج محورين الأول الفكر القيادي، ويتضمن مفهوم القيادة، سمات القيادة- أهم نظريات القيادة، الإدارة كعلم، بينما يتناول المحور الثاني الفساد الإداري ويتضمن، مفهوم الفساد- الفساد الإداري وأبعاده- العوامل التي تؤدي إلى الفساد- مظاهر الفساد وأنواعه- طرق وآليات مكافحة الفساد- أهم الجهات الإدارية والرقابية لمكافحة الفساد، كما يشمل التدريب كذلك أهم أدوار وواجبات مدير الإدارة ووكيل الإدارة، بالإضافة إلى فتح باب المناقشة بين المدربين والمتدربين للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.

ومن جانبه أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بتدريب اليوم خاصًة وأنه يضم لفيف من مختلف التخصصات والوظائف بمختلف المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن هدف البرنامج إعداد قيادات تعليمية تكون على علم ودراية بكافة الأمور الإدارية ليكونوا قيادات متميزة.

وأضاف أن هذا التدريب يتم بالتوازي في الإدارات التعليمية الخمس، حيث يتم تنفيذه بقاعة مدرسة العقاد الثانوية بنين بأسوان- مركز التنمية المهنية بدراو- مدرسة نصر النوبة الرسمية بدراو- مدرسة ابراهيم بشير الثانوية بنات بكوم امبو- مدرسة إدفو الثانوية بنين بإدفو، ويستهدف ٢٥ فرد بكل إدارة تعليمية.