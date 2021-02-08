شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 10 منشآت غذائية وإعدام أكثر من 3 طن أغذية فاسدة في حملات بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالقنايات، والحسينية وأولاد صقر، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية ، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٠ منشآت غذائية بمركز أولاد صقر، غير مرخصة وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام ٣ طن، و ٣٣٠ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٧١ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٥٠ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالقنايات والحسينية وأولاد صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.