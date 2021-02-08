شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: أتمنى أن يكون لديّ مئات المليارات لتلبية طلبات جميع النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها تتمنى أن تلبي طلبات جميع النواب، وأن يكون لديها مئات المليارات لتحقيق كل الطلبات».

وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين: «هناك توازنات تتم على الموازنة المصرية، نزود الاستثمارات العامة سنويًا، وهناك ظروف وتحديات غير مسبوقة».

وتابعت: «النهاردة بنتكلم عن كل القرى، وفقًا لمؤشرات الموازنة، وننظر لأكثر من مؤشر منها نسبة الفقر وعدد السكان ونسبة البطالة وعدد الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى المسوح المحلية التي يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لنصل لأرقام جيدة».

وقالت: «لدينا تحديات عديدة، وبالنظر لما تم، فمثلا مشكلة الصرف الصحى، كنا من سنتين تغطية 24% وحاليًا وصلت النسبة إلى 38%، وحجم كبير من الاستثمارات موجه للصرف الصحي».