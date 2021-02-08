شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تهدم الحوائط الخارجية لدورين في «عقار كرداسة» لتآكلها (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هدمت محافظة الجيزة، الاثنين، الحوائط الخارجية بالدورين الأول والأول العلوي بعقار كرداسة المحترق، لكونها الأكثر تأثرا بالحريق، وذلك لتجنب سقوطها وتشكيل خطورة علي المارة.

وتفرض المحافظة كردونا أمنيا حول العقار، لحين البت في قرار اللجنة الهندسية وفحص مدى سلامة العقار.

وقال حسن طه، أحد سكان العقار، إن المحافظة شكلت لجنة عاينت العقار علي مدار يومين بعد توقف الحريق به، وأوصت بإمكانية التعامل مع الحريق للقضاء على أي أدخنة لا تزال تنبعث منه، مضيفا أن الأهالي في انتظار قرار المحافظة النهائي لإنهاء معاناة السكان الملازمين للعقار ويفترشون الشارع علي مدار اليوم ومنذ اندلاع الحريق.

يأتي ذلك فيما أكدت مصدر مطلع بمحافظة الجيزة أن اللجنة الهندسية تعمل عليى تحليل الخرسانة للتأكد من سلامتها وحجم المتانة بها، قبل التصديق علي أي قرار بالإزالة أو الترميم.

آثار تدمير حريق عمارة فيصل

آثار تدمير حريق عمارة فيصل

آثار تدمير حريق عمارة فيصل

آثار تدمير حريق عمارة فيصل