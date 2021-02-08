شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يفتتح 100 منشأ للحماية من السيول فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى محافظة جنوب سيناء لافتتاح 100 منشأ وتفقد عددا من أعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظة.

افتتح الدكتور عبد العاطي يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سدود أبو خشيب والجيبي ضمن منظومة حماية مدينة ذهب من أخطار السيول، وبحيرة الصاعدة السمرا بسعة 800 ألف متر مكعب ضمن منظومة حماية مدينة نويبع من أخطار السيول.

كما تفقد عبد العاطى أعمال رفع كفاءة أودية طابا والترابين والتي تشمل تنفيذ بحيرات صناعية وحواجز توجيه وقنوات صناعية.

وأوضح عبد العاطى، أن أعمال الحماية من أخطار السيول تهدف لحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفيه بما يضمن استدامة مصدر المياه، مشيراً لقيام الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية.

وصرح عبد العاطى، أنه وإيمانا من وزارة الموارد المائية والرى بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء .. فقد قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ استثمارات ضخمة في مجال الحماية من اخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظة جنوب سيناء حيث قامت الوزارة بتنفيذ 59 سدا وحاجزا، و20 من الخزانات الأرضية والقنوات، و257 بحيرة، كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ 5 سدود، و 86 حاجز إعاقة، و 16 بحيرة، و 18 قناة صناعية.

وأوضح عبد العاطى، أن العاصفة المطرية التي ضربت وادي طابا في عام 2014 نتج عنها خسائر مادية ضخمة الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من أعمال الحماية خلال السنوات الماضية والتي نجحت في حماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من أي أضرار أو خسائر خلال العاصفة المطرية الحالية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية تمثلت في تنفيذ عدد 5 قنوات صناعية و3 معابر ايرلندية و4 بحيرات صناعية واحواض تهدئة وسد وعدد 3 حواجز إعاقة وتوجيه، كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ عدد 50 حاجز إعاقة وتوجيه و 44 بحيرة صناعية و 11 قناه صناعية، وقد تمكنت هذه المنشأت - على الرغم من عدم اكتمال بعضها - من حصاد 709 آلاف م٣ من مياه امطار العاصفة الأخيرة، وحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا من اخطار السيول.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، حيث يتم التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ72 ساعة، وعلى الفور يتم رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة، كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.