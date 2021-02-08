شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح الترابية تسقط 4 أبراج خطوط كهرباء هوائية فى مطروح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الطقس السيئ والرياح المحملة بالأتربة، في سقوط 4 أبراج خطوط هوائية لنقل كهرباء، جنوبي مدينة النجيلة، الواقعة غربي مرسى مطروح بنحو 70 كيلومتر، وجار تغذية المدينة من خلال ربطها على خط مركز سيدي برانى.

وقال عيسى أبو شيتة، مشرف فني كهرباء بهندسة غرب مطروح، إن الرياح تسببت فى سقوط 4 أبراج بخط الكهرباء القبلي، بسبب قوة الرياح، وتم فصل التيار الكهربائي، واستخدام الخط الرابط بمركز براني لتغذية المناطق المتأثرة بالعطل، لحين إعادة رفع وتثبيت الأبراج، وإجراء الإصلاحات اللازمة.

وكانت محافظة مطروح والساحل الشمالى، قد شهدا اليوم الاثنين، تقلبات جوية وطقسا سيئا على مختلف المناطق، بسبب تزايد نشاط الرياح المحملة والمثيرة للأتربة، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية، مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة.

وأثر الطقس السيئ، على حركة المواطنين بالشوارع، وخلت نسبيا من المارة، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الإستعداد في جميع القطاعات، إستعداداً لسوء الأحوال الجوية، ومتابعة غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الطقس السيئ وتلقي بلاغات المواطنين.



احد ابراج الكهرباء التي اسقطتها الرياح بمطروح



تضرر خط كهرباء النجيلة في مطروح بسبب الرياح



الرياح تسقط ابراج كهرباء النجيلة في مطروح