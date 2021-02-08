شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مطلع ينفى لـ"الخليج 365" اتصال شكرى برئيس المجلس الرئاسي الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد في وسائل التوصل الاجتماعي ومواقع محلية ليبية أن وزير الخارجية سامح شكرى قد أجرى اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، واعتادت وزارة الخارجية المصرية إصدار بيانات رسمية حول الاتصالات الهاتفية التي يجريها الوزير.

استفسر ”الخليج 365” عن صحة اتصال وزير الخارجية سامح شكرى مع رئيس المجلس الرئاسي الليبى، وقال مصدر مطلع أنه بالفعل لم يصدر بيان للخارجية المصرية في هذا الشأن ولم يحدث هذا الاتصال.