شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تطلق حملة إعلامية توعوية لاشتراطات البناء الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق ورئيس المكتب الفنى للنقابة، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفورى مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتى المكتب للجنتى الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتى ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولى بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التى تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وكذا إنتاج فيديو توضيحى بالخطوات التى سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة، فضلا عن إعداد خطة لتدريب الموظفين العاملين ضمن المنظومة للتيسير على المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التحضيرية للبدء فى تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، حيث ستقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتحديد الجامعة المختصة بكل محافظة، والتى ستقوم بدورها بإعداد تصميمات الواجهات للمبانى المقترح تنفيذها.

وستتولى المحافظات، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، إجراء الرفع المساحى لقطع الأراضى الفضاء، وتسليمها للجامعات، فيما ستقوم نقابة المهندسين بعمل نموذج مؤمن ومعتمد من النقابة خاص بالمهندسين والمكاتب الذين وقع عليهم الاختيار لإعداد ملف الترخيص، وفى هذا السياق، أشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة داعمة بصورة كاملة لهذه المنظومة، وستتعاون بشكل كامل لتحقيق النجاح لها على الوجه الأمثل.

كما تمت الإشارة إلى الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتى تتمثل فى تقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية، وبعدها يقوم المركز التكنولوجى بالمحافظة بإعداد الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها، حيث يتم إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعمارى، ثم إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي؛ لاعتماده من الجهة الإدارية.

وتضمنت الخطوات التنفيذية أيضًا أن يقوم المواطن حال الرغبة فى إعداد الرخصة بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى وبعد التعاقد مع استشارى معتمد من نقابة المهندسين يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل، وبعدها يقوم المركز التكنولوجى بإرسال ملف الترخيص إلكترونيًا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة، كما يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص، ثم يقوم المركز التكنولوجى بإصدار الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة، ويقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية بالعزم على البدء فى تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين، حيث يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة، وإعداد محضر تنسيقى بذلك.

وأشارت الخطوات التنفيذية إلى أنه يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم شهادة إشراف، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوى، إلى المركز التكنولوجى بالأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه، وبعد انتهاء الأعمال يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من نقابة المهندسين إلى المركز التكنولوجى.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى المستندات اللازمة للحصول على الترخيص، ورسوم التراخيص للمبانى والمنشآت المبنية.