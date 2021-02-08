شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس السيسى على دعم ورعاية مصر لقضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية مصرية كريمة بدأت الفصائل الفلسطينية اليوم الاثنين اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة وذلك بمشاركة 15 فصيل وقوي وطنية وشخصيات مستقلة حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني مؤكدين حرصهم علي تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

اجتماع الفصائل الفلسطينية فى القاهرة تم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطينى وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.

اجتماعات الفصائل الفلسطينية فى العاصمة القاهرة من المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتي يوم غد الثلاثاء والتي تجري في اجواء ايجابية وعزم وتصميم علي الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.

الحوار الفلسطينى فى القاهرة اليوم