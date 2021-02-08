شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطينى يبحث مع نظيره السعودى أخر المستجدات الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، آخر مستجدات الأوضاع فى فلسطين، والتنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ، بمقر الأمانة العامة بمبادرة مصرية أردنية، اليوم الاثنين، الذى سيؤكد على الثوابت العربية وضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية، لتحقيق مبدأ حل الدولتين، وأهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضى الفلسطينية.

وأشاد المالكى بمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.

حضر اللقاء السفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.