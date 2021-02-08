شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول لـ"الخليج 365": الحوار الفلسطينى بالقاهرة هدفه تجاوز الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول، أن ‏انعقاد الحوار الوطنى الفلسطيني بالقاهرة يستهدف السعى لتجاوز ‏الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.



الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة اليوم الاثنين

وأشار المصدر المسئول في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى إن ‏انعقاد الحوار الوطنى الفلسطيني بالقاهرة يأتى فى إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.



الفصائل الفلسطينية تتوافد لحضور اجتماع الحوار الوطني في القاهرة

وأكد المصدر، أن جلسة الحوار الوطني في القاهرة تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين.



الفصائل الفلسطينية تصل مقر الاجتماع في القاهرة

وانطلقت اليوم الاثنين أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جلسات الحوار الفلسطينى فى العاصمة القاهرة اليوم

واكتمل وصول وفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة وذلك للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.



اجتماع الفصائل الفلسطينية فى القاهرة



اجتماع فصائل فلسطين فى القاهرة



اجتماعات الحوار الفلسطينى فى مصر



اجتماعات الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة



اجتماعات الفصائل الفلسطينية فى العاصمة القاهرة



اجتماعات الفصائل اليوم فى القاهرة



استمرار اجتماعات الفصائل الفلسطينية فى مصر



الحوار الفلسطينى فى القاهرة اليوم



الحوار الفلسطينى فى القاهرة



الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة اليوم الاثنين