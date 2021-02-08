شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يؤكد لنظيره الأردنى ضرورة وقف التدخلات الأجنبية فى شئون الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين بقصر التحرير، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن لقاء الوزيرين تطرق إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية حول فلسطين، والذي يأتي بمبادرة مصرية أردنية، من أجل التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والسعي لتوفير المُناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد، لاسيما في إطار الزخم المتولد عن الاجتماعات المتتالية بمشاركة مصر والأردن سواء في الإطار الرباعي مع فرنسا وألمانيا، أو الاجتماع الثلاثي مع وزير خارجية فلسطين في القاهرة.

وأضاف حافظ، أن اللقاء شهد كذلك توافقًا في الرؤى بين الجانبين إزاء التطورات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المُشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شئون الدول العربية، وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة، بما يدفع باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار ويصون مقدرات الشعوب.