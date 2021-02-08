شكرا لقرائتكم خبر عن تباع بـ485 جنيها.. رئيس الوزراء يقرر إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة 50 جنيها لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 4 مكرر (ج)، قرار مجلس الوزراء، رقم 4 لسنة 2021، ونقد نصت المادة الأولى فيه أن: «لوزير المالية إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الخمسين جنيهًا لبطولة كأس العالم لكرة اليد الـ27 رجال- مصر 2021، وذلك حسب النموذج المرفق وبالفئات والأعداد والمواصفات.

وقد حددت المادة الثانية أنه يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بمبلغ 485 جنيه (أربعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا مصريًا).