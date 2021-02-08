شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد العاصمة الإدارية ويوجه بالالتزام بضوابط معايير الإنشاء الهندسية للمباني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الإثنين، جولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين 107 آلاف مصلٍ، وترتفع مآذنه بطول 140 مترا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال، كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 أدوار) بسعة إجمالية 3000 سيارة.

وتفقد الرئيس أيضًا مبنى مجلس النواب البرلمان بالعاصمة الإدارية، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تسع القاعة الرئيسية لاستيعاب 1000 عضو بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالي للبرلمان بالقاهرة، وملحق بالقاعة الرئيسية مجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبى، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدنى، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، بالاضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلوا القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

وتفقد الرئيس أيضًا سير الأعمال بالحي الحكومي الذي يحتوي على مقار الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وكذلك مبنى مقر مجلس الوزراء.

واطلع الرئيس كذلك على ساحة الشعب التي بها أعلى وأضخم ساري علم في العالم، وكذلك النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزأين على الشكل الدائرى مدون عليهما أسماء شهداء مصر على مر العصور.

واطلع الرئيس من المسؤولين بالمواقع الإنشائية على مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز، مُوجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكل المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة