اختبارات تحريرية لـ128 سيدة من الملتحقات بفصول محو الأمية في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فرع المجلس القومى للمرأة في الإسكندرية، برئاسة الدكتور ماجدة الشذلى، مقرر عام الفرع، بالتعاون مع فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في وسط الإسكندرية، اختبارات تحريرية للملتحقات بفصول محو الأمية، الإثنين، في إطار برامج التمكين المجتمعي التي يقوم بها الفرع.

وقالت «ماجدة»، في تصريحات الإثنين، إنه ثم عقد الاختبار النهائي لـ6 دفعات من السيدات الملتحقات بفصول محو الأمية، للحصول على الشهادة، في الفترة من 24 يناير حتى 8 فبراير الجارى، وبلغ عددهم 128 سيدة مع مراعاة كافة التدابير الوقائية لمنع الإصابة بعدوى كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن الفصول تضمنت تعليم الكبار الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي الأساسي، بالإضافة إلى تعليم الأُميين الكتابة، والقراءة، والعمليّات الحسابيّة البسيطة، موضحة أن مهارات القراءة والكتابة تمكن المرأة من المشاركة الفعالة في المجتمع وتساعد في تحسين سبل المعيشة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتزيد من تحسين صحة الأسرة بشكل عام.

وعلى هامش الاختبارات، تمت توعية السيدات بأهمية التثقيف المالي وسبل البدء في مشروعات متناهية الصغر، لرفع مستوى دخل الأسرة، كما تم عرض بعض أنواع المشروعات التي تتناسب مع الطابع الريفي.

اختبارات تحريرية لـ128 سيدة من الملتحقات بفصول محو الأمية فى الاسكندرية (صور)

اختبارات تحريرية لـ128 سيدة من الملتحقات بفصول محو الأمية فى الاسكندرية (صور)

اختبارات تحريرية لـ128 سيدة من الملتحقات بفصول محو الأمية فى الاسكندرية (صور)