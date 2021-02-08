شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المقابلات للمرشحين لأعمال «الثانوية».. واستبعاد الأقارب للدرجة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021، فيما تبدأ مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الأحد المقبل 14 فبراير وتتم المقابلات بباقي المديريات وفقا للجدول الخاص بكل مديرية تعليمية.

‏وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام جميع المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة ( رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان المراقبة) بالتوقيع على إقرار بعدم وجود موانع تحول دون القيام بالمهام المطلوبة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

ويشترط ألا يكون المرشح تعرض للحرمان من أعمال الامتحانات، وألا يكون قد تم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون عدا الإنذار والخصم من الاجر 5 أيام فأقل، كما يشترط ألا يكون المرشح محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، وألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس 2018 من هذا العام، وألا يكون لديه أقارب متقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة المرشح لها.

كما يشترط في المرشح ألا يكون مدير إدارة تعليمية، وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة المرشح لها، ويشترط أن يكون رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة حاصل على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل )، والحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

وأضافت الوزارة أنه يشترط أن يكون حاصل على خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لحنة النظام والمراقبة، ورئيس قسم أو وكيل قسم، كما يشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل، وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام، وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.