شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استخراج 770 شهادة مهارة و732 مزاولة حرفة وتعيين 734 ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 770 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 732 كارنيه مزاولة حرفة، فضلا عن تعيين 734 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8 شباب من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1811 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد طلعت، مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يناير الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 509 منشآت، من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، كما تم التفتيش على 123 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 31 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منح مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و3 منح لعمليات جراحية بمبلغ 15 ألف جنيه، فضلاً عن صرف منح دورية لـ 1074 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالى 537 ألف جنيه.