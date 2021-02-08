شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» تكرّم مديري المدارس المشتركة في «WISE» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الإثنين، مديري المدارس الثانوية الفنية المشتركة في مشروع ( WISE )، بحضور بحضور هاني عنتر وكيل المديرية وأحمد الشناوي مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

كما كرّم «سويد» المسؤلين عن مكونات التدريب والصحة والسلامة والتوظيف ومعلومات سوق العمل بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل لمجهوداتهم لرفع مستوى المعلمين والطلاب بالمدارس المشتركة بالمشروع.

وقام مدير المديرية بتكريم مدير عام التعليم الفني بالديوان بإهدائه درع التميز لتفانيه وإخلاصه في العمل وتقديمه لكافة أوجه الدعم لفريق المشروع بمدارس التعليم الفني بالمنوفية.