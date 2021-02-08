شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المنيا من أكبر المحافظات المُنتجة للقمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ويرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، الإثنين، 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.

تقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.

أكد وزير التموين أهمية التواجد على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والعمل على رفع مستوي أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة، مشيرًا إلى أن رفع مستوي أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن المصري وبناء الانسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوي معيشة الفرد.

ووجه الشكر إلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ، كما أشاد بالتنسيق الحضاري داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، كما أشاد بمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.

وشدد وزير التموين على أن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية إلى 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا ان هذه الفترة تم زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة، مشيرًا إلى أنه جار إنشاء الصوامع الحقلية على ارض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى، سيتم إنشائها.

من جانبه، وجه محافظ المنيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإدراج 5 مراكز من محافظة المنيا بإجمالي 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ اعمال التطوير الشامل.

وأوضح «القاضي» أن محافظة المنيا بها 3057 مخبز بلدي، وبطاقات التموين تصل إلى مليون و153 ألف بطاقة، بحوالي 4 مليون ونصف مواطن بنسبة 75 % يشملهم بطاقات التموين.

كما وجه المحافظ الشكر، للدكتور على مصلحي وزير التموين على تطوير مراكز الخدمة، موضحا انه في حالة وجود مكاتب تموينية في حاجه لتطوير سيتم ادراجها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف المحافظ أنه جار عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القري المستهدفة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدا ان محافظة المنيا ستشهد العديد المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة.