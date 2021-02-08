شكرا لقرائتكم خبر عن «مطروح التجارية» تشارك بمنتدى الأعمال المصري الكازاخستاني بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، الإثنين، في فعاليات المنتدى الأول لرجال الأعمال المصرى- الكازاخستانى الذي عقد على مدار 3 أيام بشرم الشيخ والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي.

وخلال المنتدى، اجتمع «رحيم» مع السفير طارق الوسيمي نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية حيث تمت مناقشة تسهيل مهمة المصدرين للدول الاسيوية في كافة انشطة التصدير كما قام رحيم بعرض الفرص الاستثمارية لمحافظة مطروح على رجال الأعمال من الجانب الكازخستاني المتواجدين بالمنتدى.

الجدير بالذكر أن المنتدى قد عقد بمشاركة 110 شركة كازخية و250 شركة مصرية.

وأشاد «رحيم» بالنتائج الإيجابية للمنتدى حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية الأفريقية والغرفة الكازاخية لإنشاء غرفة تجارة أفريقية كازاخية مشتركة.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية ونظيرتها الكازاخية بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لإقامة مصنع دواء مصري بمدينة «الماتا» أهم مدن كازاخستان الاقتصادية.

وقال «رحيم» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم الاتفاق على تنظيم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع نظيره الكازاخى للمنتدى الثانى لرجال الأعمال مصر كازاخستان- بالعاصمة الكازاخية استانا بمرافقة وزير الخارجية المصري في زيارته المرتقبة لكازاخستان، مشيدًا بحرص الحكومة المصرية على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين لصالح الشعبين الشقيقين.