شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستمع لمشاكل عدد من المواطنين ويضع الحلول اللازمة للتعامل معها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، عددًا من المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة ووضع الحلول اللازمة للتعامل معها، وتلبية كل احتياجاتهم، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، وعددٍ من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات بالديوان العام، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ الشرقية، وكيل وزارة القوي العاملة، بتوفير فرصة عمل مناسبة بالقطاع الخاص لأحد المواطنين نظراً لظروفه المرضية، حيث إنه يعاني من شلل أطفال، مع صرف إعانة مالية عاجلة له لتدبير إحتياجات أسرته المعيشية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الشرقية لشكوى إحدى السيدات من عدم قدرتها على تحمل تكلفة تركيب طرف صناعي، أو شراء كرسي كهربي، حيث إنها مريضة سكر منذ فترة طويلة مما أدى إلى بتر القدم اليسرى من فوق الركبة ومعاشها لا يكفي حتى العلاج، ليوجه المحافظ مدير مديرية الصحة بفحص حالتها وصرف مساعدة مالية عاجلة من جمعية أصدقاء المرضى، وكذلك التنسيق مع جمعية الأورمان لبحث إمكانية توفير الطرف الصناعي، وصرف إعانة مالية عاجلة للمواطنة من مديرية التضامن الإجتماعي لمساعدتها على تحمل نفقات المعيشة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين والذي يعول أسرة مكونة من 4 أفراد ويمر بظروف مادية صعبة، لتدبير احتياجات أسرته المعيشية وسداد الأقساط والديون المتراكمة عليه.

واستمع محافظ الشرقية لشكوى أحد المواطنين من ذوي القدرات الخاصة، يرغب في الحصول على وظيفة، ليوجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة له بالقطاع الخاص، لتعينه على تدبير إحتياجات المعيشية وليحيا حياه كريمة.

وقدَّم محافظ الشرقية مساعدة مالية عاجلة لحالتين يتضرران من عدم قدرتهما على بناء منزلهما بعد أن تعرض للإنهيار بسبب الأمطار، موجهًا مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع رئيسي مركزى أبوكبير ومنيا القمح، وجمعية الأورمان، للمشاركة في إعادة بناء المنزلين وتدبير كل احتياجاتهم المعيشية.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها فورًا في ضوء الإمكانيات المتاحة.