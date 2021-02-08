شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب ورياضة القليوبية» تعقد برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الشباب والرياضة في القليوبية، برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية على مستوى الأندية ومراكز الشباب بالتعاون مع الوزارة وكلية التربية الرياضية ببنها في إطار اهتمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمواهب وتنميتهم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بكلا من الدكتور خالد صيام، وكيل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع وشؤون البيئة، والدكتور أحمد نبيل عمر، مدرس مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويج.

وحضر اللقاء وليد فرماوي، وكيل المديرية لشؤون الرياضة، ومحمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية لشؤون الشباب، ومحمود شعبان، معاون المديرية للرياضة.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن البرنامج يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية في كل المجالات، من خلال الاستعانة بخبرات المختصين في اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيعد سيمثل منصة لاحتضان المواهب الناشئة، كما يهدف إلى الوصول إلى جميع المواهب في جميع المحافظات، والسعي بكل جهد لتحقيق حلمهم.

ويسعى البرنامج إلى ترسيخ الرغبة في النجاح الرياضي للناشئين والتفاعل ومواكبة التطورات الحديثة في عالم الرياضة وصناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين مستقبلاً، من خلال التعليم والتدريب الرياضي، وتدريبهم التدريب الأمثل ذهنيًا وبدنيًا ونفسيًا، في بيئة مميزة لتحضير أبطال الغد والتألق الرياضي العالمي.

برنامج لاكتشاف وتسويق المواهب الرياضية

برنامج لاكتشاف وتسويق المواهب الرياضية

برنامج لاكتشاف وتسويق المواهب الرياضية

برنامج لاكتشاف وتسويق المواهب الرياضية

برنامج لاكتشاف وتسويق المواهب الرياضية