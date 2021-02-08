شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط على التصويت في انتخابات المحامين بمحافظات المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت انتخابات نقابات المحامين الفرعية ، في محافظات المرحلة الثانية ، الإثنين إقبالًا متوسطًا من الأعضاء لاختيار النقيب وأعضاء مجالس إدارات النقابات، في ظل إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

في الاسكندرية، اُجريت الانتخابات على مقعد النقيب ومقعد الشباب و١٤ عضوا لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية وسط أجواء هادئة وشهدت اللجان إقبالًا متوسطًا على التصويت في أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب والتي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويتنافس علي مقعد نقيب المحامين ٤ مرشحين هم عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، وجمال سويد و وليد موسي و أحمد عز العرب. فيما يتنافس ٥٦ مرشحا للفوز ب ١٤ مقعدا وهو عدد المحاكم الجزئية في المدينة.

وفي القليوبية ، شهدت انتخابات نقابتى المحامين بشمال وجنوب القليوبية إقبالا متوسطا على التصويت على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية ، شددت جهات الرقابة والتامين واللجنة المشرفة علي الانتخابات علي إلتزام جميع المرشحين والناخبين بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حيث لم يتم السماح بدخول المقار بدون كمامة.

وتنافس في جنوب القليوبية 5 مرشحين على مقعد النقيب فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحاً على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب .

وشهد مقعد النقيب بشمال القليوبية منافسة شديدة بين 6 من المرشحين وهم عماد سليم ووائل ذكرى ومجدى المهدى ومحمد عبد العال جودة واحمد يوسف ابو النجا وطلعت داوود

وفي الشرقية ، شهدت الانتخابات إقبالا متوسطا ، حيث توافد المحامون لاختيار النقيب و7 أعضاء لمجلس إدارة النقابة الفرعية، واختيار عضو لمقعد الشباب والتصويت علي الميزانية بجنوب المحافظة ، كما أجريت الانتخابات لاختيار النقيب و 9 أعضاء لمجلس إدارة النقابة الفرعية، واختيار عضو لمقعد الشباب والتصويت علي الميزانية بشمال المحافظة .

ويتننافس على مقعد نقيب جنوب الشرقية 6 محامين ، وهم كل من عادل عفيفي ، و مجدى الدباوى ، و مصطفى المصري ، ونبيل الأعصر، و سامح عبد الله ، ومحمد ثروت أباظة ، فيما يتنافس فى انتخابات نقابة محامين شمال الشرقية، على مقعد النقيب 6 محامين أيضًا ، وهم كل من ممدوح عجينة ، و طلعت عبد العظيم ، و مصطفى البحطيطى ، وعبد الله شريف ، ومتولى محمود ، والسيد أبو العينين .

وفي كفرالشيخ ، شهدت اللجان زحامًا من المحامين ،رغم إقامتها في سرادقات كبيره بالحدائق اسفل أبنية المحاكم، وتنافس 3مرشحين على منصل النقيب هم صبري محمود عتمان،و ،فراج زعفان، و حاتم درويش ، كما تنافس علي مقعد الشباب 4 مرشحين

وفي البحيرة ، يتنافس مرشحان على منصب النقيب فى نقابة شمال ومثلهم فى نقابة جنوب بينما يتنافس على العضوية 41 مرشحًا على العضوية، و10 آخرين على مقعدي الشباب فى النقابتين.

وفي نقابة شمال البحيرة يتنافس على مقعد النقيب عبد المنعم عودة، نقيب المحامين الحالي، وعماد مصيلحي، بينما يتنافس على منصب مقعد الشباب 5 محامين وهم كل من: أحمد أبو خوخة وفتحي منيسي ومصطفى حسان وأحمد سويدان، وإسلام البوهي، عضو المجلس عن مقعد الشباب الحالي.

ويتنافس على العضوية 21 مرشحًا بينما فاز بالتزكية الهيثم تيسير عثمان، أمين عام النقابة الحالي، المرشح عن محكمة رشيد، وتامر مجاهد عن محكمة المحمودية.

ويتنافس على منصب نقيب المحامين فى نقابة جنوب البحيرة، كلاً من علاء النحاس ومحمد مهدي أبو زيد، بينما يتنافس على مقعد الشباب 5 مرشحين وهم أيمن عبد الحميد العزب ومحمود سعد منصور ومحمد عبد الجواد وأسماء القصاص وأكرم يعقوب، بينما يتنافس على مقاعد العضوية 20 مرشحًا آخرين.

وفي مطروح، شهدت الانتخابات إقبالًا ملحوظًا من المحامين منذ بدء التصويت بمقر نادى نقابة المحامين بمدينة مرسى مطروح ، وأدلى نحو 300 محامٍ باصواتهم من إجمالي 733 عضوًا يمثلون الجمعية العمومية للنقابة ، ما يصل إلى نحو 45%من الأصوات خلال الساعات الأولى من بدء التصويت.

ويتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين وعلى مقعد الشباب 3 آخرين و يتنافس 18 مرشحًا على 7 مقاعد لعضوية مجلس النقابة.

انتخابات المحامين

انتخابات المحامين

انتخابات المحامين

انتخابات المحاميين فى القليوبية

انتخابات المحامين بكفرالشيخ

انتخابات المحاميين فى القليوبية