شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حملة لرفع الإشغالات والرقابة على المحال بعين شمس شرق القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 تنفيذ أكبر حملة لرفع الإشغالات والرقابة على المحال بعين شمس، شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم رئيس الحى، حيث تمت إزالة الإشغالات بشوارع جسر السويس، ومصطفى حافظ وأحمد عرابى، وتم تكسير التندات وتعديات المحال.

ورفعت الحملة عددا كبيرا من الإشغالات والتندات المتعدية على الطريق العام، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة عين شمس، وقيادات الحى.

وقاد الحملة اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، برفقته اللواء عصام لطفى سكرتير عام الحى، والعميد عمرو الخطيب رئيس شرطة المرافق بالحى، وقوة من قسم شرطة الحى.

وفى السياق ضبطت أجهزة حى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم رئيس الحي، أعمال بناء مخالف، بحضور العميد عصام لطفى سكرتير عام الحي وإدارة الاسكان وإدارة الاشغالات و شرطة المرافق، وتم إيقاف أعمال البناء المخالفة بشارع عبد المحسن الوسيمي من شارع جول جمال وتم رفع جميع المعدات الخاصة بالمخالفة.



كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم رئيس الحي، حملات لرفع الإشغالات استجابة لشكاوي المواطنين، حيث رفعت إدارة الاشغالات مخالفات من أمام مستشفي الأمل بشارع 6 أكتوبر بالحي، كما بدأت إدارة الطرق أعمال الرصف بشارع سيد ابو النجا من صعب صالح إلى شارع جسر السويس، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية كما تم البدء فى شارع الوحدة العربية وجارى العمل بشارع إسحق .



وتم تنفيذ حملة أسفرت عن رفع الإشغالات بشوارع "شارع الحرية بعد الوحدة العربية - شارع محمود حسن - شارع الزهراء " ، كما تم غلق سنتر السراج بشارع مكة تقاطع مصطفى حافظ وغلق سنتر تعليمى برفكت بشارع عيد ابو معتق 5 مسجد العرب، كما تم غلق وتشميع سنتر ابن سينا التعليمى شارع عمر بن الخطاب، وتم غلق وتشميع سنتر سمارت أكاديمي شارع الوحدة العربية.