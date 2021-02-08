شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تسلم محافظة بني سويف رسومات التصميمات الهندسية لـ5 مشروعات تنموية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة اليوم الإثنين تصميم خمسة مشروعات تنموية جديدة من تصميم مركز جامعة النهضة للدراسات والاستشارات الهندسية إهداء من جامعة النهضة لمحافظة بنى سويف بقيادة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وذلك بمقر ديوان عام محافظة بنى سويف.

حضر مراسم التسليم الدكتور سالم الخضري عميد كلية الهندسة ومدير مركز جامعة النهضة للاستشارات الهندسية وفريق عمل المركز، ونخبة من قيادات جامعة النهضة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة بني سويف.

وقد أشاد محافظ بنى سويف بدور جامعة النهضة في خدمة قضايا التنمية بالمحافظة، كما طالب باستمرار التعاون المثمر لخدمة شعب بنى سويف، واستعرض المحافظ أيضًا جهود التنمية بالمحافظة، وأهم محاور العمل في خدمة قضايا التنمية بالمحافظة، ودعا المستثمرين إلى استغلال فرص الاستثمار الواعدة بالمحافظة.

وأكد د.حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة على تنفيذ كافة أوجه الدعم الفنى للمحافظة لخدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون الجامعات أزرع داعمة للمحافظات لتحقيق التنمية الشاملة، واستمرارا لدور جامعة النهضة في دعم جهود التنمية الشاملة بصعيد مصر عموما ومحافظة بني سويف خصوصا،

كما أكد المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس امناء جامعة النهضة على استمرار كافة قطاعات الجامعة في دعم جهود التنمية بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

هذا، وتشمل التصميمات والرسومات الهندسية خمسة مشروعات جديدة تستهدف الارتقاء بالمحافظة وهي: مشروع إنشاء مدينة ميدوم السياحية، مشروع حديقة ومتنزه عام بطريق بياض العرب، مشروع تطوير وتخطيط جزيرة نيلية للاستخدام السياحي والترفيهي، ومشروع الميناء الجاف على مساحة 68 فدان، ومشروع ميدان عدلى منصور.

يمثل المشروع الأول أحد المشاريع القومية للدولة، ويتمثل في إنشاء مدينة ميدوم السياحية على الطريق الصحراوي الغربي بمسطح 2124 فدان بطول 7 كم تقريبا وعرض متوسط 1.5 كم، وتعتمد الفكرة التصميمية لها على خلق بيئة عمرانية سياحية متكاملة في منطقة من أهم المناطق السياحية بصعيد مصر وهي منطقة هرم ميدوم، تحت مظلة السياحة المستدامة، حيث قام مركز النهضة للاستشارات الهندسية بإعداد المخطط التفصيلي للمدينة واستعمالات الأراضي والرسومات التصميمية لها، وذلك وفق الرؤية العامة لهيئة التنمية السياحية.

كما قام مركز جامعة النهضة للاستشارات الهندسية أيضاً بتصميم المشروع الثاني، ويتمثل في تصميم حديقة بمسطح 23000 متر مربع تقع في منطقة بياض العرب على الطريق الواصل بين طريق النهضة وميدان عدلي منصور، وتتكون الحديقة من مناطق تخدم أنشطة مختلفة مثل مجموعة مطاعم ومسرح مكشوف وساحة تجمع ومنطقة ملاعب أطفال وما يلحقها من خدمات وإدارة للحديقة، ومنطقة ملاعب كرة يد وسلة ومنطقة متنزهات ومناطق خضراء تحتوي أكشاك ومقاعد ومسطحات من المياه، وتخدم الحديقة بالأنشطة المقترحة فيها أعمار مختلفة مستهدفة من التصميم، وتتميز الحديقة بتصميم فريد ومميز يساعد على الابتكار ويحتوي على عناصر لاند سكيب تخدم كافة الأذواق والاحتياجات العمرية المختلفة.

كما قام مركز النهضة للاستشارات الهندسية بإعداد المخططات والرسومات التصميمية للمشروع الثالث وهو لجزيرة بني سويف الواقعة أمام مبنى محافظة بني سويف والكورنيش الشرقي الجاري الإعداد للبدء في تطويره، والذي قام بتصميمه أيضاً مركز جامعة النهضة للاستشارات الهندسية، في إطار تكاملي بين التصميمين للكورنيش والجزيرة، قامت الفكرة التصميمية للجزيرة على المحافظة على البيئة والطبيعة الخضراء للجزيرة بالالتزام بنسبة مبان لا تزيد عن 15%، وتم اقتراح عمل منتجعين للسياحة الريفية وفندق ومجمع ترفيهي ومطاعم ويحتوي على مسرح ومدينة ألعاب، ويبلغ مسطح الجزيرة 58 فدان بطول 1700 متر والعرض الأكبر لها 100 متر.

وتمثل المشروع الرابع في الميناء البري بمساحة 68 فدان ببني سويف بالقرب من محور عدلي منصور على طريق الصحراء الشرقي وهو شريان النقل الأساسي بمحافظة بني سويف والموصل للمناطق الصناعية سواء كوم أبوراضي أو بياض العرب، والمشروع ضمن الخطة العامة للدولة للتخفيف على الموانيء البحرية لتنشيط التجارة وتشجيعها.

وتمثل المشروع الخامس في تطوير وتصميم ميدان عدلي منصور، ويقع الميدان أسفل محور عدلي منصور في منطقة بياض العرب وقد قام مركز الاستشارات الهندسية بجامعة النهضة بتقديم تصميم فريد للميدان مستوحى من هرم ميدوم ويحتوي نصب تذكاري يضم أسماء الشهداء ويصل ارتفاع التصميم إلى 12 م ليكون علامة مميزة وبوابة لمدينة بني سويف، وتصل مساحة الميدان إلى 9 آلاف متر مربع .و يتميز أيضا التصميم بلاندسكيب مميز وفريد وتم استخدام عناصر من التراث للوصول إلى الشكل النهائي.

جامعة النهضة تسلم محافظة بنى سويف تصميمات عدة مشروعات تنموية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جامعة النهضة تسلم محافظة بنى سويف تصميمات عدة مشروعات تنموية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جامعة النهضة تسلم محافظة بنى سويف تصميمات عدة مشروعات تنموية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية