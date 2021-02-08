شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق فرح وغلق 4 مراكز دروس خصوصية وتغريم ٣٤ مواطن بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفى هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، من ضبط وتغريم ٩ مواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية خلال حملات تفتيشية على سائقي سيارات الأجرة والتكاتك، كما تمكنت رئاسة المركز من مصادرة ٦ شيش من ٣ مقاهي مخالفة بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة شارع السلام، أسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق ورئاسة حي أول وثان الزقازيق، من فض فرح بناحية منطقة موقف المنصورة بمدينة الزقازيق، فضلاً عن تغريم ٢٥ مواطن لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت الحملة عن غلق مركزين للدروس بشارع الدروس بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فيما شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجديدة، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق مركز للدروس الخصوصية وتم تفريق الطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.