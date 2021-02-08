شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لشكوى الأهالي ويأمر بغلق مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى شكوى أهالي منطقة حي الحكماء بنطاق حي ثان الزقازيق من استمرار فتح مراكز الدروس الخصوصية بالمنطقة، وتوافد الطلاب عليها بكثافة مما يمثل خطرا على حياتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

أمر المحافظ، رئيسة حي ثان الزقازيق، بشن حملة على مركز للدروس الخصوصية بنطاق الحي وغلقه على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضحت ثناء فوزي، رئيسة حي ثان الزقازيق، أنه تم شن حملة بحضور نائب رئيس الحي، ومدير إدارة المتابعة ومسئولى الغلق برئاسة الحي، لغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع صيدلية وفيق بعد المستشفى العام بمنطقة الحكماء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.