شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان يفوزان بالتزكية في انتخابات محامي البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مئات المحامين التوافد على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المحامين بنقابتي شمال البحيرة وجنوب البحيرة، ويتنافس مرشحان على منصب النقيب في نقابة شمال ومثلهم في نقابة جنوب، بينما يتنافس على العضوية 41 مرشحًا على العضوية، و10 آخرون على مقعدي الشباب في النقابتين.

وفي نقابة شمال البحيرة، يتنافس على مقعد النقيب عبدالمنعم محمد عودة، وشهرته عبدالمنعم عودة، نقيب المحامين الحالي، وعماد الدين مصيلحي إبراهيم، وشهرته عماد مصيلحي، بينما يتنافس على منصب مقعد الشباب 5 محامين، وهم كل من: أحمد أبوخوخة وفتحي منيسي ومصطفى حسان وأحمد سويدان، وإسلام البوهي، عضو المجلس عن مقعد الشباب الحالي.

ويتنافس على العضوية 21 مرشحًا، بينما فاز بالتزكية الهيثم تيسير عثمان، أمين عام النقابة الحالي، المرشح عن محكمة رشيد، وتامر مجاهد عن محكمة المحمودية.

ويتنافس على منصب نقيب المحامين في نقابة جنوب البحيرة، كل من علاء النحاس ومحمد مهدي أبوزيد، بينما يتنافس على مقعد الشباب 5 مرشحين، هم أيمن عبدالحميد العزب ومحمود سعد منصور ومحمد عبدالجواد وأسماء القصاص وأكرم يعقوب، بينما يتنافس على مقاعد العضوية 20 مرشحًا آخرون.

مرشحان يفوزان بالتزكية فى انتخابات محامين بالبحيرة .. والمئات يدلون بأصواتهم بنقابة محامين شمال البحيرة والجنوب

مرشحان يفوزان بالتزكية فى انتخابات محامين بالبحيرة .. والمئات يدلون بأصواتهم بنقابة محامين شمال البحيرة والجنوب