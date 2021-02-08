شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفيي العريش وبئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المديرية مستمرة في أعفاء المرضي الغير قادرين من رسوم الفحوصات الطبية في مختلف مستشفيات المحافظة.

وأكد شوكة، في بيان، على إعفاء عدد 49 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش وإعفاء 49 آخرين من مرضى مستشفى بئر العبد، خلال شهر يناير الماضي.

وأشار شوكة إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

بدوره أوضح إبراهيم عبدالله، مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية، أنه تم إعفاء عدد 8 مرضي إعفاء كليا و41 مريض إعفاء جزئيا في مستشفي العريش العام.

واضاف عبدالله، أنه تم مساعدة 4 مرضي بمبلغ 240 جنيها أعانه دورية حكومية من مرضى الدرن، مشيرًا إلى أن الإخصائين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة.