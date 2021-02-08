شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مرورية لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية على مستشفى عزل زاوية الناعورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة ميدانية على مستشفى زاوية الناعورة بالإدارة الطبية بالشهداء لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام المختلفة بالمستشفي .

وتم التأكد من توافر المخزون الكافي من كميات الأكسجين، وعمل اللجان والإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من تواجد القوي البشرية، والفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد لهم، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، ومن تطبيق بروتوكول العلاج لمرضي كوفيد١٩، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.