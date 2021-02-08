شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرا الاتصالات والثقافة بسبب «بابجى»: تسبب سلوك عدواني للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد في الاسكندرية، طلب احاطة إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بشأن اللعبة العنيفة «بابجى».

وقالت «سوسن»، في طلبها، أن هذه اللعبة تؤدى إلى سلوك عدواني وعنيف في شخصية الأطفال والمراهقين، نتيجة ما يتعرضون له من محتوى عنيف عبر اللعبة، ومن الممكن أن تُحول هذه اللعبة اللاعبين إلى مجرمين ارتكبوا جرائم قتل وشروع بالقتل، وتجعل اللعبة اللاعب يصبح كسولاً، لأنها تؤدي إلى الجلوس في مكان وحيد واللعب لساعات طويلة وهذا ليس مفيدًا للصحة البدنية.

واشارت إلى أن الالعاب العنيفة مثل بابجى وما شابهها تمثل خطورة مباشرة وتأثير سلبى للغاية على حياة الاطفال والشاب، مطالبة بحظرها لتأثيرها بالسلب على الصحة العامة وعلى المستوى الفكرى للاطفال وتعد احد اسباب العنف عند الاطفال والتى ستؤدى إلى تدمير الاجيال الحالية والقادمة فكريا وعلميا .

وقالت النائبة أنه نظرا لخطورة مثل هذة الالعاب، أصدر قسم متابعة وسائل الإعلام بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بيان بتحريمها لأن الله قد حرم ارتكاب أي شيء يهدد حياتنا وسلامة أجسامنا وأجسام الآخرين، وخطورة هذه الألعاب على الفرد والمجتمع«.

وأوضحت أن هذه الالعاب تعتبر من الحروب الإلكترونية التي دفع بها الغرب كنوع من انواع الحرب الناعمة للقضاء على الاطفال فكريا وعلميا وخلق جيل يفتقد إلى الثقافة والعلم والفكر.