شكرا لقرائتكم خبر عن «الخازندارة العام» تجري ٣٥٢ عملية جراحية.. ووكيل «صحة القاهرة»: زيادة أسرّة الغسيل والعناية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مستشفي الخازندار العام في الثلث الاخير من العام نحو ٣٥٢ عملية جراحية، مشيرة إلى أن المستشفى تخدم حوالي مليون مواطن من شبرا وضواحيها، وتقدم الخدمات الطبية من خلال العيادات الخارجية في جميع التخصصات.

وقال الدكتور وحيد الشال مدير عام المستشفي، ان قسم الاستقبال والطوارئ جاهز لاستقبال كل حالات الطوارئ، ويحتوي على 5 أسرة للكشف بالإضافة إلى وحدة إنعاش القلب والعمليات الصغرى.

وذكر مدير عام المستشفي، ان العمليات مجهزة لإجراء جميع الجراحات التخصصية، ويوجد بالمستشفى 4 غرف عمليات بها جميع الآلات وأجهزة التخدير الحديثة ومناظير المسالك والجهاز الهضمي، ويعمل بها أطباء متميزون في الجراحة والنسا والتخدير والأنف والأذن، لافتا إلى وجود وحدة غسيل كلوي بها 9 أسرة وتخدم 18 مريض يوميًا.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، أن خطة تطوير مستشفى الخازندارة العام تهدف لزيادة أسرة الغسيل الكلوي والعناية وإدخال مناظير جميع التخصصات، وذلك بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي د.كمال أبوالعلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يذكر ان المستشفى بها قسم حضانات مقسم إلى وحدتين بكل منهما 5 حضانات وكبسولة لعلاج الصفراء ومختلف أمراض المبتسرين، مع قسم الأشعة للسونار والدوبلر والإيكو بالإضافة للأشعة العادية وجاري التطوير واحضار جهاز DR، والمستشفى بها معامل متكاملة لجميع التحاليل والفحوصات الطبية مثل الفيروسات، وكيمياء الدم وغيرها.