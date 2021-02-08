شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: كوبري عزمي محور مروري رئيسي وخطة للصيانة الدائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الأربعاء، بان شركة المقاولون العرب سوف تتولي أعمال صيانة كوبرى عزمى بحى الشرق، جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد مع مسؤولى شركة المقاولون العرب لمناقشة آلية واستعدادات أعمال الصيانة بالكوبرى.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية كوبرى عزمى والذى يعتبر محورًا مروريا هاما يتم من خلاله مرور سيارات النقل عبر منفذ النصر المطور، بعد إغلاق منفذ الشاحنات، بعد أعمال التطوير الذي شهدها محيط منفذ النصر وتطويره.

يأتى ذلك انطلاقا من خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والانسيابية في حركة السيارات عبر منافذ المحافظة وتطوير الكبارى والطرق على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطور الملموس في كافة المجالات.