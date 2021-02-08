شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكرى ورصف منطقة السيدة نفيسة بالضواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الاثنين عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع عبدالرحمن شكرى بداية من مسجد أم القرى وحى معسكر قوات الأمن بحى الضواحى، بالإضافة إلى استمرار العمل في تطوير ورصف شوارع منطقة السيدة نفيسة، تحت اشراف مديرية الطرق ببورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد أن طرق حى الضواحى شهدت اعمال تطوير ورفع كفاءة على درجة عالية تماشيا مع الأعمال التنموية بكافة أحياء المحافظة، مؤكدا أن حى الضواحى يعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية ويتطلب المزيد من أعمال التطوير للتيسير على المواطنين .