شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز طابقين بمدرسة الإخلاص لتسكين متضرري عقار كوم الشقافة «المائل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نادية فتحي، مدير عام ادارة غرب الإسكندرية التعليمية، أنه جرى تسكين 33 فرد من متضرري عقار كوم الشقافة في كرموز بالإسكندرية والمعروف بالعقار المائل، في مدرسة كرموز الاعدادية بنات المقابلة للعقار المنكوب.

وأوضحت، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم توفير 25 سرير بمدرسة كرموز فضلاً عن 35 سرير احتياطى للأسر، بالإضافة إلى تجهيز 85 سرير بمدرسة الاخلاص الفكرية وطابقين مستلقين بمبنى مستقل بعيدا عن مبنى الطلاب، ووضعه تحت الطلب حال الاحتياج اليه لتسكين اسر اضافية تزامنا مع بدء الدراسة في الفصل الدراسى الثانى وعدم اعاقة العملية التعليمية.

وأشارت «نادية»، إلى أن نواب الدائرة صرفوا 1000 جنيه اعانة فورية لكل اسرة قيمة ايجار شهر لحين تدبير بديل لهم بمعرفة المحافظة، فضلاً عن تقديم دعم لوجستي من مديرية التضامن عبارة عن بطاطين وفرش اسرة، بالإضافة إلى تقديم دعم طبى من مديرية الشؤون الصحية للأسر من أصحاب الحالة المرضية التي تستلزم تقديم خدمة علاجية في أماكن تسكينهم.

وشهدت منطقة كوم الشقافة بكرموز، ميل عقار في 36 شارع أبوالحسن، ووصل مسافة الميل إلى 50 سم، ويصل ارتفاع العقار إلى 12 طابق بما يمثل خطورة على السكان والعقارات المجاورة.

تجهيز طابقين بمدرسة الاخلاص بـ85 سريراً لتسكين متضرري عقار كوم الشقافة "المائل" (صور)

تجهيز طابقين بمدرسة الاخلاص بـ85 سريراً لتسكين متضرري عقار كوم الشقافة "المائل" (صور)

تجهيز طابقين بمدرسة الاخلاص بـ85 سريراً لتسكين متضرري عقار كوم الشقافة "المائل" (صور)

تجهيز طابقين بمدرسة الاخلاص بـ85 سريراً لتسكين متضرري عقار كوم الشقافة "المائل" (صور)