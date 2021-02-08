شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ يزور مستشفى الشيخ زويد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فايز أبوحرب، عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، بزيارة مستشفي الشيخ زويد المركزي، للتعرف على الاحتياجات والمطالب الخاصة بالمستشفى والعاملين به.

وأكد أبوحرب أنه وجميع أعضاء المجموعة البرلمانية للمحافظة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب داعمين للقطاع الصحي والطبي بالمحافظة.. مشيرًا إلى أن لقاء المجموعة الأخير مع وزيرة الصحة والسكان كان له ثمار كبيرة على مختلف مستشفيات المحافظة.

وأشار أبوحرب إلى مناقشة أنواع التجهيزات التي وصلت للمستشفى في الفترة السابقة، مبديًا مساندته للقطاع الصحي وما يقدمونه من خدمات متنوعة للمرضي، مؤكدًا على استكمال التنسيق مع الجهات كافة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالشيخ زويد.