شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يستقبل المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96 للعمل بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بمقر جامعة الأقصر، المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96 ، وعددهم 15 مكلفة ، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة التضامن الاجتماع الموقع في 15/10/2020.

وخلال اللقاء قام الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتوزيع العمل علي المكلفات بكلية الالسن لمساعدة الطلاب المكفوفين بالكلية والإدارة المركزية للجامعة .

كما عقد رئيس الجامعة، اجتماع معهم لتعريفهم بالمهام التى سوف يقومون بها خلال عملهم بالجامعة. شهد اللقاء السيد/ أشرف فرويز متياس مدير عام إدارة الخدمة العامة بالأقصر، و جمال سيد أحمد محمد أمين عام الجامعة المساعد .