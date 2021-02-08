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رئيس جامعة الأقصر يستقبل المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96 للعمل بالجامعة

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بمقر جامعة الأقصر، المكلفات للخدمة العامة الدفعة 96 ، وعددهم 15 مكلفة ، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة التضامن الاجتماع الموقع في 15/10/2020.

وخلال اللقاء قام الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتوزيع العمل علي المكلفات بكلية الالسن لمساعدة الطلاب المكفوفين بالكلية والإدارة المركزية للجامعة .

كما عقد رئيس الجامعة، اجتماع معهم لتعريفهم بالمهام التى سوف يقومون بها خلال عملهم بالجامعة. شهد اللقاء السيد/ أشرف فرويز متياس مدير عام إدارة الخدمة العامة بالأقصر، و جمال سيد أحمد محمد أمين عام الجامعة المساعد .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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