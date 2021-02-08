شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد أحد حقول محصول القمح بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية العمل على تطوير نظم الري، والتحول إلى نظم الري الحديث، بما يساهم في ترشيد استخدامات المياه، وزيادة الانتاجية، وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه.

جاء ذلك خلال تفقده احد حقول القمح بقرية الاعلام بمحافظة الفيوم، يرافقه الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، وعدد من قيادات الوزارة، على هامش الزيارة التي يقوم بها للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية.

والتقى القصير عدد من مزارعي القرية، حيث اكد حرص وزارة الزراعة على تقديم كافة أشكال الدعم لهم، ونقل البحوث العلمية الزراعية للتطبيق على أرض الواقع، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وتفقد الوزير اعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، حيث اكد على اهمية هذه الحملات التي يتم تنفيذها، بواقع 3 حملات في العام، وتستهدف تحصين كل رؤوس الماشية ضد الامراض والاوبئة، مشيدا بجهود الاطباء البيطريين، في حماية الثروة الحيوانية والداجنة، في مصر، من الامراض والاوبئة.

وتفقد القصير ايضا، الاعمال الانشائية لمركز تجميع الالبان النموذجي، والذي ينفذه مشروع مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة بمحطة الزراعية الآلية في مركز اطسا بمحافظة الفيوم.

واكد الوزير ان هناك اهتمام من القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لتوفير منتجات ألبان آمنة وصحية للمواطنين، وفتح آفاق جديدة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى انه تم إدراج التمويل اللازم لتطوير مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%)، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي، والتي تتكلف نحو 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيمًا للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير، وتحسين مستوى دخولهم.