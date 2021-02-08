الحكومة: بريطانيا والإمارات أعلى دول العالم تدفقا للاستثمارات بمصر 2020/2019

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف بعنوان "بريطانيا والإمارات أعلى دول العالم تدفقًا للاستثمارات الأجنبية فى مصرعام 2020/2019"، أوضح فيه أن 26.4% هى نسبة الزيادة التى حققتها مصر فى حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، والتى بلغت 15.8 مليار دولار فى 2020/2019 مقابل 12.5 مليار دولار فى 2016/2015.

واحتلت بريطانيا المركز الأول من حيث حجم التدفقات الواردة منها، والتى بلغت 4.8 مليارات دولار؛ لتصبح بذلك أعلى دولة فى العالم تدفقًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر فى 2020/2019، تلتها الإمارات فى المركز الثانى عالميًّا بحوالى 1.6 مليار دولار، ثم كل من بلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وقطر، وإيطاليا، والسعودية، والكويت على التوالي.

وقد شهدت تدفقات الاستثمارات البريطانية الوافدة إلى مصر تذبذبًا على مدار 6 سنوات مضت؛ حيث سجلت أقل تدفقات فى 2017/2018 لترتفع من جديد فى 2018/2019 مسجلة 6.4 مليارات دولار، ورغم تسجيلها 4.8 مليارات دولار فى 2020/2019 فإنها الأعلى عالميًّا. وجاءت الإمارات الأعلى عربيًّا فى حجم تدفقاتها لمصر؛ إذ حققت ارتفاعًا من جديد لتصل إلى 1.6 مليار دولار بعدما سجلت 0.8 مليار دولار فى 2017/2016.

كما أوضح الإنفوجرافيك فى شكل بيانى حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، وحجم الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول، والتى بلغت نسبتها 49% لإجمالى تدفقات الاستثمارات الأجنبية ككل فى 2020/2019.