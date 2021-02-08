شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الحوار الفلسطيني بالقاهرة يأتي ضمن دعم مصر للفلسطينيين لتحقيق وحدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مسئول لـ"الخليج 365" إن ‏انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يأتي في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.



اجتماع الفصائل الفلسطينية فى القاهرة

وأكد المصدر أن جلسة الحوار الوطني في القاهرة تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين.



اجتماع فصائل فلسطين فى القاهرة

وانطلقت اليوم الاثنين أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



اجتماعات الحوار الفلسطينى فى القاهرة

واكتمل وصول وفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة وذلك للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.



اجتماعات الحوار الفلسطينى فى مصر



الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة



اجتماعات الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة



اجتماعات الفصائل الفلسطينية فى العاصمة القاهرة



اجتماعات الفصائل الفلسطينية في العاصمة القاهرة اليوم



اجتماعات الفصائل اليوم فى القاهرة



استمرار اجتماعات الفصائل الفلسطينية فى مصر



الحوار الفلسطينى فى القاهرة اليوم