شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط أمام النواب: زيادة الاستثمارات الموجهة للصحة بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، جهود ترشيد الإنفاق حيث عملت الوزارة على إعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وزيادة الاستثمارات الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مقارنة بعام 19/2020، الإسراع من معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).

واشارت وزيرة التخطيط، فى كلمتها إلى بناء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة ضمت 6 مليون عامل، فضلا عن صرف المنحة الرئاسية لـ2.2 مليون مواطن بتكلفة 4.5 مليار جنيه بالتعاون مع الوزارات الشريكة.

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.