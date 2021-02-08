شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إدارة الحوار الوطنى الفلسطيني بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي، وتغطية كاملة للساعات الأخير قبل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ.. تغيير وحيد عن مباراة الدحيل

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يلعب به مباراته ضد بايرن ميونيخ الليلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية ومتفاوتة في المستوى الفني عندما يلتقي بايرن ميونخ في الثامنة مساء اليوم على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة ستكون صعبة على النسور الحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي و بايرن ميونخ.

الرئيس يجدد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 31 لسنة 2021 بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير 2021 .

الأهلي يتحدى الواقع والمنطق فى مواجهة البايرن بمونديال الأندية.. الليلة

يخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية ومتفاوتة في المستوى الفني عندما يلتقي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة ستكون صعبة على النسور الحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ.

أجندة مزدحمة للجان مجلس النواب اليوم.. ومناقشة بيانات الوزارات الأبرز

تشهد أروقة اللجان النوعية لمجلس النواب، اليوم الإثنين نشاطا كبيرا وذلك باجتماعات لـ 14 لجنة، يتنوع المطروح على مائدتها بين مناقشة بيانات الوزراء التى تم مناقشتها بالجلسة العامة وإحالتها إليهم وبين عدد من التشريعات أو عدد من القضايا الرقابية.

آخر موعد للتقديم الإلكترونى للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة اليوم

أعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالى، أن اليوم الاثنين، آخر موعد لاستقبال صور الشهادات المعادلة من الطلاب وذلك لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب، حيث كان تم فتح النظام على الموقع الخاص بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى 2020/2021 منذ السبت الماضى وحتى اليوم الاثنين.

أسعار الذهب اليوم الاثنين ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 بـ800 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 فى سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية عودة الارتفاع للذهب عالميا، بعد أسبوع من الهبوط للمعدن الأصفر فى الأسواق العالمية، بضغط من الدولار وعوائد السندات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد ياسر المحمدي للاعبي الأهلي عبر ”الخليج 365”: مفيش مستحيل أمام البايرن

وجه أحمد ياسر المحمدي مدافع فريق الدحيل القطري صاحب المركز الخامس بالمونديال، رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل المباراة المصيرية ضد بايرن ميونخ الثامنة مساء اليوم، الأثنين، بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 على ملعب "أحمد بن علي".

نظر طعن مرتضى منصور على حكم القضاء الإدارى بتأييد تجميد مجلسه 1مارس

حددت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 1 مارس المقبل لنظر الطعن المقام من مرتضي منصور، على الحكم الصادر صباح أمس من محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدراة شئون النادى.

الأهلي يواجه بايرن ميونخ تحت شعار "زمن اللعب مع الكبار".. بطل الثلاثية التاريخية يشق طريق العالمية بمواجهة مصيرية مع بطل أوروبا.. كتيبة موسيمانى تضمن رقم قياسى عالمى في أول مباراة رسمية ضد أندية القارة العجوز

مع دقات الثامنة مساء اليوم الاثنين يبدأ فريق الأهلي "زمن اللعب مع الكبار" حينما يواجه نظيره بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بقطر، ويرغب المارد الأحمر بطل الثلاثية التاريخية، في تقديم أداء قوي وبذل كل ما في وسعهم للظهور بشكل مشرف أمام بطل أوروبا، لاسيما أن الفريق البارفاري يضم خط هجوم هو الأقوى على مستوى العالم، وحقق نتائج قوية على مستوى الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يضعه الجهاز الفني للأهلي في الحسبان قبل موقعة الليلة الصعبة.

مستشار الرئيس: رصدنا إصابات متكررة بفيروس كورونا .. وجميع اللقاحات متشابهة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن أعداد إصابات فيروس كورونا في انخفاض، لكن ما زال هناك تسجيلا للإصابات وبعضها يدخل المستشفيات ولهذا السبب يجب الاستمرار في اتباع الوسائل الوقائية، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بالفيروس تؤدى نفس الغرض وجميعها متشابهة في تكوين أجسام مناعية للحد من مضاعفات الفيروس.

عقد جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني في القاهرة اليوم برعاية الرئيس السيسي

تعقد في القاهرة اليوم الاثنين أعمال جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واكتمل وصول وفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة وذلك للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.

بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلى الليلة: الأسطول البافارى جاهز للمعركة

أكد نادى بايرن ميونخ الألمانى جاهزيته لمواجهة الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن لقاءات الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، وكتبت الصفحة الرسمية لبطل أوروبا على فيسبوك، "الأسطول البافارى جاهز للمعركة" مع هاشتاج: "المهمة الأخيرة".

الحكومة: بريطانيا والإمارات أعلى دول العالم تدفقا للاستثمارات بمصر 2020/2019

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف بعنوان "بريطانيا والإمارات أعلى دول العالم تدفقًا للاستثمارات الأجنبية فى مصرعام 2020/2019"، أوضح فيه أن 26.4% هى نسبة الزيادة التى حققتها مصر فى حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، والتى بلغت 15.8 مليار دولار فى 2020/2019 مقابل 12.5 مليار دولار فى 2016/2015.

انطلاق أعمال الحوار الوطنى الفلسطيني بالقاهرة ‏بمشاركة الفصائل برعاية السيسي

انطلقت اليوم الاثنين أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.