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جلسة الحوار الفلسطينى فى القاهرة تستهدف إنهاء ‏الانقسام وإنجاح ‏الانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إن جلسة الحوار الوطني في القاهرة تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين.

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الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة

 

 

وانطلقت اليوم الاثنين أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلاق اجتماعات الحوار الفلسطينى فى القاهرة
انطلاق اجتماعات الحوار الفلسطينى فى القاهرة

 

واكتمل وصول وفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة وذلك للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.

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الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة 

 

 

الفصائل الفلسطينية تجتمع فى القاهرة
الفصائل الفلسطينية تجتمع فى القاهرة
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الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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